Związek Rebel Wilson i jej chłopaka-milionera "po prostu się rozmył"? "Pozostali DOBRYMI PRZYJACIÓŁMI"

Jobel 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 20 Odpowiedz

To było do przewidzenia ze z nią nie będzie .mlody przystojny może mieć nie taka pieknosc ...a ona od urodziwych nie należy niestety .ze schudla dzięki chirurgom to nie znaczy ze odrazu jakaś piękność z niej się zrobi.41 lat i dalej sama...a gdzie rodzina ...?! A w sumie Wlodarczyk po 40 rodzi 1 dziecko to może jej się fartnie