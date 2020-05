45-letnia Chloe Sevigny urodziła pierwsze dziecko! "Wszyscy są szczęśliwi i zdrowi"

Lola 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skoro wirus taki groźny to dlaczego tak mało umiera? Mało też jest zarażonych. Podają cudowne ozdrowienia u niemal 100 latków. Śmierć i ostatnio jakoś mniej bo mniej wypadków drogowych itd. Ale co to za życie!! Agonia. Każą ludziom młodym tracić życie przed komputerem, już całkiem się uzaleznią. Teraz rodzic nawet nie krzyknie wyłącz ten komputer bo tam ma wszystko, naukę, znajomych, rozrywkę. Wysyłają tylko te zdania komputerowo. Co to za rozwój dla młodego człowieka. Ludzi starszych skazują na całkowitą samotność a nie wiadomo ile im życia zostało (nie przez wirusa) nawet do sklepu czy kościoła nie mogą wyjść, pogadać ze znajomą z rodziną się spotkać. To nieludzkie, nawet na wojnie tak nie bylo!! Ludzie się zawsze łączyli, robili coś razem to dawało nadzieję. Teraz czekamy... Na co? Ludzie samotni, wdowcy, rozwodnicy, z problemami psychicznymi depresją zostawieni sami sobie. Bez kontaktu z drugim człowiekiem "bo zaraza". Może od razu strzelmy sobie łeb? Po co tak żyć? Kto nam to robi??