Agustin Egurrola ostrożnie komplementuje Kingę Rusin po krytyce Kurskiego: "Jest bardzo fajną osobą"

Cięty komentarz Kurskiego szybko do dziennikarki TVN, przerywając jej rajski relaks w Kostaryce. Odpowiedź Kingi ociekała wręcz drwiną i zniesmaczeniem odnoszącym się nie tylko do samej głowy TVP, ale również osób wspierających działania prorządowej stacji. Swoje trzy grosze do konfliktu Kurski-Rusin niespodziewanie dorzucił Agustin Egurrola, kiedyś zasiadający u boku dziennikarki w TVN-owskim programie "You Can Dance", dziś zaangażowana gwiazda Telewizji Polskiej.