Anna Cieślak POTWIERDZA, że zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi. Wydała oświadczenie

Guyc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od wyznaczania promotorów to jest organizator szczepień, czyli rząd, a nie podmioty typu szpital czy przychodnia, . Moja przychodnia tez może wyxnaczy sobie promotorów he he Co za arogancja z tym autorytetem, ja uważam że też jestem autorytetem, i co?