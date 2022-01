Anna Kalczyńska zabrała dzieci NA ŚCIANKĘ! Jak dziś wyglądają pociechy dziennikarki? (ZDJĘCIA)

Prywatnie Anna Kalczyńska od 2007 roku jest żoną Macieja Maciejowskiego , z którym doczekała się trzech pociech: syna Jana oraz córek Hanny i Krystyny . Początkowo dziennikarka strzegła prywatności dzieci za wszelką cenę, jednak z czasem okazało się, że wykazują one zainteresowanie mediami, co sama przyznała w jednym z wywiadów.

Dzieciaki garną się do mediów. Portale społecznościowe zaczynają je wciągać. Zastanawiam się, gdzie postawić tę granicę. (...) Myślę, że to jest nieuniknione, tak po prostu będzie. W dodatku mają rodziców, którzy pracują w telewizji, więc rozumieją, że sława to jest coś ciekawego - mówiła w rozmowie z Plejadą.