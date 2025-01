Anna Lewandowska marzyła o karierze AKTORKI, ale ostatecznie wybrała sport. "Sytuacja życiowa zmusiła mnie do rezygnacji z tych studiów"

To było moje wielkie marzenie, przygotowywałam się do tego, ale w pewnym momencie mój ojciec chrzestny Jacek Bławut zadał mi pytanie, czy naprawdę tego chcę, bo to trudna i ciężka praca. I rzeczywiście, sytuacja życiowa zmusiła mnie do rezygnacji z tych studiów i wybrałam sport - mówiła w rozmowie z "Grazią".