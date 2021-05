Anna Mucha "naprawia świat", wrzeszcząc na rowerzystów: "Gdzie masz kask? W DU*IE?!"

vvvv 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No to się z nią zgodzę. Znam chłopaka, który zawsze jeździł w kasku. Raz zapomniał. Raz. Zbierali go z ulicy ratownicy, potem kilka tylko kilka operacji i.. prawie jak nowy. Dobrze, że facet, bo babka z tymi szramami na całej twarzy i głowie chyba już by się załamała..