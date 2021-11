Anna Mucha rozpływa się nad Barbarą Kurdej-Szatan: "Jest ETYCZNA, oddana i sprawia, że ŚWIAT I LUDZIE DOOKOŁA SĄ LEPSI"

Teraz do grona obrońców celebrytki dołączyła Anna Mucha , która skomentowała ostatnie wydarzenia w rozmowie z Plotkiem. Co ciekawe, nie tylko publicznie udzieliła jej wsparcia, lecz nie mogła się też nachwalić, jak dobrym człowiekiem na co dzień jest Basia . Najwyraźniej nie martwi się o ewentualny gniew Jacka Kurskiego , który niedawno poinformował jej koleżankę, że nie ma już czego szukać w TVP za pośrednictwem Twittera...

Basia jest wspaniałą kobietą, przyjaciółką i człowiekiem, którego chce się mieć przy boku. Wrażliwą, prawą, empatyczną i waleczną. Nigdy nie zostawi potrzebującej osoby samej. Nie przejdzie obojętnie... To ona miała odwagę w środku nocy zatrzymać samochód, by udzielić pierwszej pomocy kierowcy, który miał wypadek. To ona walczyła o kobiety i nasze prawo do godnego życia, wreszcie to Baśka stanęła za mną murem, kiedy tego potrzebowałam... - opowiadała ckliwie Mucha.