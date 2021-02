Antek Królikowski wspomina ojca: "To już rok..."

milczy 58 min. temu zgłoś do moderacji 6 9 Odpowiedz

Cholera jasna , dajcie zmarłemu i rodzinie spokój. Skończyły się tematy? Upowszechnia się jakaś obrzydliwa metoda " upamiętniania" zmarłych i to powinno być karalne.Pudel też powinien się do tego włączyć ale... z czego by wtedy żył. Tematy , które są poruszane na Pudlu to jakieś dno, typu menelowskiego. Aż żal patrzeć na polskie społeczeństwo ( oczywiście nie wszyscy się do tej grupy zaliczają bo tylko prostaki i niedouki) przygłupków pozbawionych jakichkolwiek zasad moralnych!! Kiedyś ,w polskiej cywilizacji , obowiązywała zasada: o zmarłych dobrze lub wcale. Nad zmarłym cisza!!!!