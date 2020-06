Babcia Dariusza K. wyznaje: "Nie wiem, czy po tym wszystkim, co zrobił, umiałabym z nim normalnie porozmawiać"

abc 18 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

No tak ,jak siedział to go nie odwiedzali a jak wyszedł to pierwsze co ma robić to ICH! odwiedzać haha .No ja się nie dziwie ,że facet tak się stoczył … Niech on sobie żyje i da sobie spokój na razie z ''rodziną''