Bohaterski Piotr Kraśko mknie na pomoc fotoreporterowi (ZDJĘCIA)

zen 16 min. temu

No niesamowity jest ten Kraśko, powinien dostać order od prezydenta, co za odwaga i w ogóle, ten co robił to zdjęcie Kraśce też powinien coś dostać. Ja nie wiem jak ja bym zareagował w takiej sytuacji, czy bym przypadkiem nie rozdeptał tego leżącego. Brawo Kraśko, pamiętaj, że jak będziesz udzielał kiedyś pierwszej pomocy to zawsze żeby był koło ciebie jakiś fotoreporter żeby mógł zrobić zdjęcie