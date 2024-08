"Brytyjski Bill Gates" wciąż poszukiwany po zatonięciu jachtu. Jego wspólnik ZGINĄŁ niemal w tym samym czasie...

Elitarna impreza zorganizowana w nocy z niedzieli na poniedziałek w rejonie Sycylii okazała się tragiczna w skutkach. Tuż nad ranem tamtejsze okolice nawiedziła niebezpieczna burza. Warunki pogodowe zmieniały się z minuty na minutę, co, niestety, doprowadziło do niewyobrażalnej tragedii. W ciągu dosłownie kilku chwil tornado zmiotło jacht należący do potentata technologicznego Michaela Lyncha. Na pokładzie znajdowały się 22 osoby. Wciąż nieznane są losy sześciorga z nich.