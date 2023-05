Był pierwszym mężem Katarzyny Skrzyneckiej. Małżeństwo skończyło się rozwodem KOŚCIELNYM. "Oddałabym wiele, by tak się nie stało"

ilona 16 min. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

pan policjant powinien chyba bardziej ogarniać prawo; nie można dostać rozwodu z winy partnera, gdy się o taki rozwód nie wniosło, to raz; pozew złożył ON więc tym bardziej nie było to możliwe na tej rozprawie; a dwa - nie ważne co powiesz, nie zmienia to statusu sprawy; jeśli jest wniesienie o rozwód bez orzekania o winie to taka jest cała sprawa, żadne dowody i fakty nic tu nie zmienią; musiałaby Katarzyna nie zgodzić się na rozwód i wnieść nową sprawę oraz powołać świadków, bo jej argumenty to za mało; gość ma coś za uszami i tyle, a Kaśka okazała się być dumna i zaprezentowała klasę na tej rozprawie; dała mu odejść nie robiąc cyrku; szacun