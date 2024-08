Byli gwiazdami "Dużych dzieci". Tak dziś wyglądają bliźniacy. Jeden z nich jest już po ślubie

Strzykaweczka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 83 33 Odpowiedz

###"W październiku można oczekiwać szczytu zachorowań na COVID-19 związanych z aktualną falą pandemii. Wtedy też będzie dostępna najnowsza szczepionka - poinformował główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podczas konferencji prasowej w Białymstoku.".😂😂😂😂 Polska kupiła szczepionki które wkrótce dostarczone będą . Problem w tym że na wariant sprzed 2 lat 😂😂😂😂. To ten lekarz co własnej rodziny nie wpuścił na wigilię do mieszkania i chodzi po domu w maseczce. I do firm farmaceutycznych przyjmuje pieniądze 💸💰.