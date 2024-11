Cezary Pazura twierdzi, że trochę sobie pofolgował na Bali. "Teściowa mnie zobaczyła i mówi: "Ale się zrobiłeś okrąglutki"

Nie od dziś wiadomo, że znane osobistości uwielbiają podróżować po świecie i mają środki, aby tę pasję realizować. Ostatnimi czasy modne stały się też wspólne wyjazdy z gwiazdami, za które trzeba niekiedy zapłacić naprawdę potężne kwoty. Niedawno chętni mogli się wybrać na przykład z Pazurami na Bali, co kosztowało "skromne" 16,5 tysiąca złotych bez wliczonych kosztów biletów lotniczych.

Mimo zaporowej dla niektórych kwoty wycieczka się odbyła i wypoczęci Pazurowie szczęśliwie wrócili do kraju. O tym, jak im się wypoczywało, niech świadczą niedawne relacje na Instagramie. W sobotę aktor znalazł chwilę, aby wpaść do "Halo tu Polsat" i pogadać właśnie na temat podróży małych i dużych, w tym właśnie tej ostatniej.

Powiem wam szczerze, że to był nasz drugi taki wyjazd, taki rodzaj projektu, który mamy. I wytworzyła się już grupa ludzi, tych samych. Ci sami pojechali drugi raz, chyba cztery osoby się zmieniły - chwalił. I no ja serdecznie zapraszam, tylko trzeba uważać. Bo my mamy bardzo napięty program, bardzo ambitny. I u nas się dzieją rzeczy. Ja musiałem sobie zrobić dzień przerwy, bo nie wytrzymałem. Ale byli państwo, którzy po siedemdziesiątce dali radę. (...) To jest fantastyczne, że jeszcze możemy być w grupie. Nikt nie ucieka w komórki, w telefony.

Co więcej, Pazura zapewnia, że uwielbia rodzinne podróże, ale czasem czuje też potrzebę wybrania się na wakacje bez dzieci. Jak twierdzi, ma to miejsce co najmniej dwa razy do roku i służy temu, aby mogli z Edytą spędzić trochę czasu sam na sam.

Staramy się z dzieciakami wszędzie wyjeżdżać. Chociaż od pewnego czasu zdecydowaliśmy, że co najmniej dwa razy w roku wyjdziemy sami. Bo to było kilka lat temu, kiedy wyjechaliśmy pierwszy raz bez dzieci. Zajeżdżamy do hotelu i milczenie, i cisza. I nagle złapaliśmy się na tym, że mając troje dzieci, rozmawiamy o dzieciach, przez dzieci, wobec dzieci. Ciągle jest jakby to samo, świat kręcił się wokół nich. I my nie mamy wspólnych tematów - wyjaśniał. Dlatego dla treningu dwa razy w roku wyjeżdżamy bez dzieci.

Sam wyjazd na Bali bardzo sobie chwali i wyznał, że trochę sobie w tym czasie pofolgował. Po powrocie teściowa miała mu powiedzieć, że "zrobił się okrąglutki". Gdy Ewa Wachowicz wtrąciła się do rozmowy i zaproponowała mu przygotowane przez siebie frykasy, to podszedł do sprawy dość powściągliwie.

Słuchajcie, nie ma formy. Ja już się wahałem czy przyjść, wiesz? - mówił do Kurzajewskiego. Na ostatnim wyjeździe się tak rozjadłem, były tak pyszne rzeczy, po raz pierwszy w życiu nie mogłem się pohamować. Wróciliśmy teraz z wyjazdu, gdzie bardzo dużo jadłem, i moja teściowa Krysia zobaczyła mnie, i mówi tak: "Oooj zięciu, ale się zrobiłeś okrąglutki". I ja mówię: "Kurczę, muszę zacząć uważać". I teraz patrzę już krytycznie w lustro i widzę, tu poszło, tu poszło.

