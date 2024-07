Coco Gauff pokazała warunki, w jakich mieszka w wiosce olimpijskiej. Jej koleżanki już "uciekły" do hotelu...

Coco Gauff pokazała, jak mieszka w wiosce olimpijskiej

Czołowa tenisistka światowego rankingu WTA, Coco Gauff, również zamieszkała we wiosce olimpijskiej. Dla niej to pierwsze igrzyska, ponieważ z poprzednich wyeliminował ją pozytywny wynik testu na COVID-19. Gauff na TikToku podzieliła się krótkim filmikiem zatytułowanym: "10 dziewczyn, 2 łazienki", co jasno wskazywało na trudne warunki mieszkaniowe, takie jak brak klimatyzacji i mała ilość wolnej przestrzeni.

Tenisistki opuściły wioskę olimpijską

Z kolei jedna z internautek, wskazując na problemy z warunkami, zasugerowała przeniesienie się do hotelu, na co mistrzyni US Open 2023 odpowiedziała, że wszystkie amerykańskie tenisistki poza nią już podjęły decyzję. Wyprowadzka do hotelu sprawiła, że liczba dzielących łazienki dziewczyn zmniejszyła się do pięciu.