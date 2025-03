Agata Kulesza rozgadała się na temat dorosłej CÓRKI. Marianna wyprowadziła się z Polski! Co dziś robi?

Agata Kulesza pojawia się w dyskursie medialnym głównie w kontekście jej umiejętności aktorskich. Jak to zwykle bywa w świecie show-biznesu, sporo pisze się też o tym, co u niej słychać prywatnie . Ma to znaczenie szczególnie w kontekście trudnego rozwodu, który, jak sama przyznała, był dla niej wyjątkowo bolesny .

Agata Kulesza wspomniała o córce. Ma konkretny zawód

A miałaś kiedyś w życiu taką okazję rozmowy, gdzie ktoś cię zapytał o to, co robisz, a ty odpowiedziałaś: jestem aktorką, grałam w filmie, który dostał Oscara? - zagaił Wojewódzki.

Nie miałam, ale moja córka, która pracuje w klinice w Anglii, jest lekarzem weterynarii, to ją tam zgoogle'owali i byli bardzo podnieceni. I rzeczywiście było to bardzo zabawne, kiedy mówi, że się umówiła, jakiegoś nowego kolegę poznała, jeszcze niewiele o sobie wiedzieli i się umówili, ona przychodzi i nagle widzi, że on ma w pokoju plakat ze mną. To był Włoch mieszkający w Anglii, który jest wielkim wielbicielem Pawła Pawlikowskiego i miał jeden z tych plakatów "Idy", gdzie ja i Agata Trzebuchowska jesteśmy razem, a ja jestem oparta o samochód.