Czeska piosenkarka zmarła po "celowym" zakażeniu się COVIDem. Syn oskarża antyszczepionkowców: "GARDZĘ WAMI"

Ludzie przestańcie z Waszym szczuciem jednych na drugich ! Życzę WSZYSTKiM ZDROWIA tym co uwierzyli w ten eksperyment medyczny i tym co są ostrożni ci do terapii genowej.. Pragnę zaznaczyć że po tzw szczepionkach zmarło już wiele ludzi i nikt Wami nie gardzi że to przyjeliście . Jedno mnie tylko uderza że ludzie niezaszczepieni nie wyzywają tych zaszczepionych a w tych ostatnich jest tyle nienawiści czyżby ten preparat zmieniał wasz mózg ?!