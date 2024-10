Dziecko usiadło na masce luksusowego Porsche, by zrobić sobie zdjęcie z maszyną. Budda ostro: "Siadanie dup*kiem na masce to przegięcie pały"

No i ma rację co to znaczy usiadł tylko na masę żeby zrobić sobie zdjęcie no to wejdzie na przykład na naszą działkę i i zrobi sobie na podwórku będzie stał fajny samochód albo będziemy mieli fajny dom z którym będzie chciał sobie zrobić zdjęcie no nie no nie czmy dzieci od najmłodszych lat że bez pozwolenia nie można pogłaskać czyjegoś psa usiąść na czyimś w samochodzie czy wejść na czyjąś posesję