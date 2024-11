Dziewczyna Łukasza Ż. spędziła ponad rok w więzieniu. "Naprawdę wiele mnie nauczyło"

Partnerka Łukasza Ż. ma kryminalną przeszłość

Według ustaleń prokuratury mężczyzna w dniu zdarzenia wypił niemal pół litra wódki i prowadził auto z prędkością do 226 km/h, rejestrując swoją brawurę telefonem. Po wypadku wraz z kolegami uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając ciężko ranną partnerkę, 22-letnią Paulinę K., bez pomocy. Pojawiły się podejrzenia, że mogli to zrobić celowo, by w razie jej śmierci przypisać jej prowadzenie samochodu.