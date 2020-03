Emma Stone ODWOŁAŁA ŚLUB przez koronawirusa

Really? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Ten wirus to jakaś paranoja a nie pandemia. Wszystko się zamyka a ludzie i tak chodzą do pracy, urzędów, robią zakupy itd. Tu w Anglii szkoła do której chodzą moje dzieci odwołała wycieczki, zebrania ale dzieci nadal musza chodzić do szkoły. Można się umówić na telefoniczną konsultacje. Żart. Kino, basen, muzea zamknięte za to galerie handlowe przepełnione. Najbardziej dobija mnie fakt pustych półek w sklepach. Nie ma podstawowych produktów. Ja muszę piec chleb w domu bo w lokalnym sklepie to już tylko gazety i alkohol i słodycze. Ludzie jak w jakimś amoku wykupili dosłownie wszystko. Nasze zapasy skończą się za kilka dni i co dalej. Nawet online nie mogę nic zamówić bo od razu jest info ze danego produktu po prostu nie ma. Powoli mam wrażenie ze ten wirus to wymysł aby załamać gospodarkę.