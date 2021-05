Esmeralda Godlewska opowiada o terapii i walce z depresją: "Prosić o pomoc, TO NIE WSTYD"

SamantaJa 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A ja wam powiem tak że wielokrotnie spotkałam Esmeralda w Warszawie . I naprawdę jest to bardzo mądra i ciepła osoba i jestem w szoku jak zostaje przedstawione w mediach.. rozmawiałam z nią jeszcze nie wiedząc tak naprawdę wtedy kim ona jest byłam u nich w klinice ona jest niesamowicie sympatyczna bardzo też komplementuje inne kobiety, nie jest zarozumiała nie jest wredna.. nie wiem być może ktoś jej zrobił tak zły pijar albo sama sobie go zrobiła tworząc tak zwaną maskę tak aby świat nie wiedział że jest tak bardzo wrażliwą osobą... Okropnie jest mi przykro bo ludzie strasznie ją najeżdżali z powodu wagi, faktycznie w przeciągu kilkunastu miesięcy ma dosyć mocno przytyła Ale słuchajcie ona naprawdę przeżywała tragedie w swoim życiu niektórzy wtedy Hood no a niektórzy wtedy nagminnie jedzą żeby jakąś tą pustkę sobie zapełnić... Ona straciła ciążę, a dla kogoś dla kogo ona była bardzo ważna to jest wielka tragedia... Plus oczywiście walczyła ze swoimi innymi demonami, jest mi bardzo ciężko uwierzyć w to dlaczego ludzie tak mocno ją hejtowali oczywiście zważając na to co ona mówi co mówiła i te wszystkie ich śpiewające widea na YouTubie...ale to dalej nie jest powód żeby kogokolwiek niszczyć w ten sposób.