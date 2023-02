Eurowizja 2023. Widzowie zniesmaczeni "EFEKTAMI SPECJALNYMI" podczas występów: "Myślałam, że telewizor mi się popsuł"

Erazm 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Teraz mamy wybór TVP lub TVN lub obejrzeć trochę tego trochę tamtego i dowiedzieć się wszystkiego. Jak wygra oPOzycja to we wszystkich mediach będą mówić to samo nie będzie miejsca gdzie napiszą /powiedzą to co będzie niewygodne dla władzy. Cieszmy się z tego co mamy bo taki komfort zwykle trwa krótko. Jeżeli wygra PO/PSL to wolność w Internecie będzie zagrożona , w końcu tp PO było za wprowadzeniem ACTA1 i ACTA2 czyli cenzury w Internecie