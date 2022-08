Ewelina Serafin zasłynęła jako była dziewczyna Marka Mostowiaka w "M jak miłość". Jak dziś wygląda? (ZDJĘCIA)

Vio 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Nic się nie zmieniła, fajna kobitka, ale chyba nie do końca czuje się swobodnie na ściance, bo po strachu w oczach i uśmiechu przyklejonym do twarzy widać, że najchętniej zwiała by z tej ścianki jak najszybciej. To akurat na plus, lepiej tak, niż jakby miała się wdzięczyć do kamery👍