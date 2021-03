Fani "Love Island" oburzeni zachowaniem Piotra w kryjówce. "Na miejscu Stelli bym stamtąd WYSZŁA"

W relacji faworytów do zwycięstwa zaczęły pojawiać się pierwsze zgrzyty, a idealną okazją do zacieśnienia więzi zdawała się być wizyta w kryjówce, czyli noc na odosobnieniu, do której "zakochanych" wysłała produkcja. Stella już przytulając się w łóżku do Piotra, wyznała, że potrzebuje kogoś bardzo dobrze poznać, zanim zdecyduje się na seks. Zaskoczony trener dociekał, czy przydarzyła się jej w takim razie "jedno-nocna przygoda", na co dziewczyna odpowiedziała przecząco.