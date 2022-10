Figlarna Edyta Herbuś gra nogą w pierzastej kreacji na modowej imprezie (ZDJĘCIA)

Trzeba oddać Edycie Herbuś , że funkcję prominentki traktuje wyjątkowo poważnie i z godnym podziwu zapałem przykłada się do swoich "celebryckich" obowiązków. Czy deszcz, czy słota, to "emerytowana" tancerka dzielnie odhacza kolejnej ścianki, zawstydzając nawet te najbardziej wytrwałe lwice salonowe. 41-latka nie odmawia też udzielania wywiadów, w których bez większych oporów ujawnia intymne szczegóły ze swojego życia ( zresztą nie tylko swojego... ).

We wtorek zapracowaną celebrytkę czekał kolejny event, który musiała zaszczycić swoją obecnością i wyglądać przy tym jak milin dolarów. Impreza Party Fashion Night wymagała od jurorki "You Can Dance" stylizacji, która będzie zgodna z obowiązującymi w modzie trendami i przy okazji wyróżni ją na tle całej reszty wytrawnych bywalczyń ścianek. W tym celu Edyta odziała się w efektowną, pokrytą strusimi piórami sukienkę z trenem, w której odsłoniła nogi i ramiona. Do tego dopasowała srebrne sandałki na obcasie. Na jej ustach zagościła bordowa szminka, a jej włosy zostały związane w ciasny koczek.