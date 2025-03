George Clooney musiał pozbyć się siwizny dla nowej roli na Broadwayu. "Moje dzieci będą się ze mnie non stop śmiać"

George Clooney i jego młodsza o 17 lat ukochana, Amal, niedawno podjęli decyzję o prawdziwej rewolucji w swoim życiu – przeprowadzce do Nowego Jorku. Już wkrótce gwiazdor zadebiutuje tam na Broadwayu w sztuce "Good Night, and Good Luck". Podczas występu w "The Late Show with Stephen Colbert" Clooney zdradził, że ich siedmioletnie bliźnięta, Alexandra i Ella, są zachwycone nowym otoczeniem, a Amal, która studiowała na Uniwersytecie Nowojorskim, czuje się tam jak w domu. Dodał również, że praca w teatrze pozwala mu spędzać więcej czasu z rodziną.

To jednak nie koniec zmian związanych ze sztuką. Clooney wciela się w postać Edwarda R. Murrowa, znanego dziennikarza CBS, co wymagało przefarbowania jego charakterystycznych siwych włosów na ciemnobrązowe. Aktor nie ukrywa, że zmiana wyglądu stanowi dla niego wyzwanie. Obawia się bowiem reakcji swoich najbliższych. Z entuzjazmem podchodzi jednak do nowych wyzwań zawodowych

Moja żona będzie tego nienawidzić, bo nic nie postarza bardziej niż farbowane włosy u starszego faceta - powiedział w wywiadzie dla "The New York Times".

Moje dzieci będą się ze mnie non stop śmiać - dodał.

"Good Night, and Good Luck" przenosi się na scenę

"Good Night, and Good Luck" to adaptacja filmu z 2005 roku o tym samym tytule, w którym George Clooney zagrał, napisał scenariusz i był reżyserem. W filmie główną rolę zagrał David Strathairn, natomiast Clooney wystąpił w roli drugoplanowej, wcielając się w postać prezesa CBS, Freda Friendly'ego. Czarno-biały film skupiał się na raportach Murrowa na temat bezpodstawnych oskarżeń senatora Josepha McCarthy'ego o infiltrację rządu USA przez komunistów. Film okazał się sukcesem kasowym, zarabiając 54,6 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 7 milionów dolarów, i zdobył sześć nominacji do Oscara, jednak żadnego nie otrzymał.

Czy sztuka również okaże się hitem? Przekonamy się wkrótce.