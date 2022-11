Grażyna Wolszczak opowiada o synu w "Dzień Dobry TVN". Filip Sikora rozważa WYPROWADZKĘ z Polski z ukochaną: "Bardzo kibicuję jego nowej miłości"

Grażyna Wolszczak zmuszona była zmierzyć się nie tylko z utratą ukochanego męża, lecz również samodzielnym wychowaniem siedmioletniego wówczas potomka. Jak wyznała aktorka w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie", po śmierci Sikory całą swą energię poświęciła "stworzeniu synowi normalnego życia" i skupiła się na tym, by mały Filip jak najmniej odczuł bolesną stratę. Dziś syn Grażyny Wolszczak jest już dorosłym mężczyzną i wszystko wskazuje na to, że jest spełniony zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Choć Sikora nie poszedł w ślady znanej mamy i nie związał się z show biznesem, świat ten nie jest mu kompletnie obcy. Filipowi zdarzało się towarzyszyć Wolszczak na salonach, widzowie TVN mogą go także kojarzyć go także z programu "Ameryka Express", w którym wystąpił z mamą w 2020 roku.

Bardzo się cieszę, że się rozwija, być może osiądzie w Berlinie. Bardzo kibicuje jego nowej miłości, która jest z Berlina właśnie. Myślę, że to byłby to fajny krok zawodowy, gdyby przeniósł tam swoją działalność. Jest jednocześnie programistą komputerowym i psychoterapeutą. I ma swoje takie dziwne psychoterapeutyczne zajawki, które się bardziej tam zrealizują niż tutaj - powiedziała w rozmowie z Hładkim.

Wolszczak o prawdopodobnej przeprowadzce syna wspomniała również pod koniec października w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie". Aktorka zdradziła wówczas, że plany Filipa mają związek z życiem zawodowym jego partnerki - absolwentki medycyny, która dostała się na staż do jednego z berlińskich szpitali. Jak zapewniła we wspomnianej rozmowie Wolszczak, nie ma nic przeciwko wyjazdowi pociechy do Niemiec. Aktorka od zawsze namawiała ponoć Filipa na życie za granicą, ponadto jej zdaniem obecnie "nie ma różnicy, czy syn przeprowadzi się do Poznania, czy do Berlina", gdyż w razie potrzeby wciąż będzie mogła bez problemu go odwiedzać.