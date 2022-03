Harry Styles pozuje w BALETKACH I FALBANKACH na okładce nowego albumu! (FOTO)

hmm 17 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Niektórym odbija już kompletnie i to znajduje odzwierciedlenie w dzieciach, które się gubią. W klasie mojego syna, który chodzi do podstawówki, jest kilkoro dzieci, które identyfikują się jako transpolciowe itd. Przeraza mnie to, bo wiem, że to nie jest kwestia genów, a wpływu mediów i zachowań idoli tych dzieci. Poza tym co druga dziewczynka chodzi tam do psychologa, bo sobie nie radzi psychicznie. Warszawa, topowa prywatna szkoła z naciskiem na wyniki, część to oczywiście pokłosie presji na oceny i rankingi, ale część to efekt Harrego w sukience i innych publicznych osób wyznających ostatnio masowo, że są niebinarne. Te pokolenia, które teraz dorastają będą słabe i pogubione.