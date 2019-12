Internauci wyśmiewają sekstaśmę ASAP Rocky'ego. Raper broni swoich umiejętności: "Długa lista zadowolonych kobiet może to potwierdzić"

Jgfc 2 godz. temu zgłoś do moderacji 24 3 Odpowiedz

Kiedyś miałam faceta brzydala i wszyscy mnie pytali co taka laska robi z takim facetem ? A on ... był najbardziej pomysłowym , namiętnym , opiekuńczym a jednocześnie sexownym mężczyzną jakiego znałam . No i budowę miał znakomitą 😉 Darku ! Do dziś cię wspominam 😘