Zażenowana internautka do wypinającej się pod palmą Dody: "Myślałam, że dorosłaś". Nadeszła riposta

Doda znów zaprezentowała wdzięki w bikini. Wdała się w pyskówkę z internautką

Uskuteczniając zagraniczne wojaże, Doda nie przegapiła okazji, by zapełnić swój instagramowy feed zdjęciami w bikini . Ostatnia fotka z tej serii pojawiła się na profilu 41-latki w środę. Wypinając się pod palmą, Rabczewska świętowała fakt, iż znalazła się na szczycie rankingu See Bloggers w kategorii "osoba publiczna". Przy okazji wspomniała również o tym, że jest ofiarą cyberataków .

Jako najpopularniejsza osoba publiczna w polskim Internecie, wedle ostatnich rankingów, czuję się w obowiązku, po królewsku i godnie, czynić honory oraz zaświecić tym, co lubicie najbardziej. Zwłaszcza że w minione wakacje nie rozpieszczałam was zdjęciami w bikini i wiem, że czujecie niedosyt. Nie musicie dziękować, rankingi mówią to za was - napisała.