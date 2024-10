James Middleton chciał TARGNĄĆ SIĘ na swoje życie. Z trudnych opresji uratowały go siostry: "Nigdy mnie nie odrzuciły"

Miałam już nic nie pisać na Pudlu, bo tak jak działa PR płacący za monitorowanie komentarzy, to jest dramat. Super, że on tym mówi. Bo jest przystojnym facetem z dobrej rodziny i dużo osób zakłada, że to oznacza brak problemów. Mało osób to zrozumie, ale atrakcyjne osoby bez problemów natury finansowej nie mają co liczyć na współczucie i często są osamotnione w problemach, gdyż ludzie oceniają innych przez pryzmat kasy i wyglądu, bo brutalnie mówiąc mają w tych sferach kompleksy. Podobny case to Matt Anderson, amerykański siatkarz. Depresja to deficyt neuroprzekaźników w mózgu (bardzo upraszcac), nie czyjeś wydzimisie, bo ma “za dobrze”