23-letni Jaś Dąbrowski wyznaje: "Książki docenia się z wiekiem"

Ja prawie zadnej ksiazki Nie rozumialam. Bylo jakas historia opowiedziana, ale dopiero po ANALIZIE I INTERLRETACJI na j polskim dowoadywalam sie, jakie to ukryte przekazy mialy tam miejsca... osobiscie nienawidzilam lektur i do dzis nie czytam ksiazek. Do tego te lektury byly tek nudne (nie wszystkie), ze potrafilam lrzeczytac kilka stron i nie wiedziec nawet o czym to bylo. Jak czyta sie cos tak nudnego, to umysl odplywa i czlowiek przestaje sie koncentrowac. Juz nie wspomne o grubosci tych ksiazek i prywatnym czasie, ktory trzeba bylo poswiecac na czytanie. Polsko system edukacji jest koszmarny. Jak dzieciak chce miec dobre oceny to nie ma dziecinstwa.