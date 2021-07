Jeff Bezos czule wita się z ukochaną Lauren Sanchez po powrocie Z KOSMOSU (ZDJĘCIA)

Wrrrrrrr 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

I ten jego lot wyprodukował tyle CO2 co miliony ludzi przez całe życie nie wyprodukują. Oni sobie latają, urządzają konferencje o zielonym ładzie, a Ty zjadaczu chleba przestań korzystać z foliowek bo niszczysz planetę... Mam nadzieję, że jak wybuchnie rewolucja to pierwsze co ludzie zrobią to pozbawią tych ludzi bogactwa.