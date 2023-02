Jennifer Lopez w kiecce za 12 tysięcy złotych mknie w towarzystwie Bena Afflecka na romantyczną kolację (ZDJĘCIA)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona "ubrała Go w cudze buty".Widać że się stara ale to ciągłe bywanie to nie Jego bajka.Jak byli razem za pierwszym razem Ben tryskał radością tym razem jest umęczony ale robi to dla Niej.Myślę że długo nie wytrzyma tym bardziej te ich wyjścia i zdjęcia z "zaskoczenia " wyglądają na ustawki.JLo jest w swoim żywiole Ben wprost przeciwnie.Rozstanie jest kwestią czasu.Potem przeczytamy że Ona bardzo się starała , kochała i walczyła o związek ....powinna odpuścić to ciąganie Bena jak małpkę na łańcuszku.