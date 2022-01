Jessica Ziółek reklamuje suplementy o nazwie BE YOURSELF i zapewnia: "Chcę być NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE"

Czy jestem idealna? Nie, ale staram się być najlepszą wersją własnej siebie!!! Zawsze każdemu łatwo jest nas ocenić i powiedzieć, że znów coś jest nie tak! Bądźcie szczęśliwe, bo to najpiękniejszy obraz jaki codziennie widzę… Szczęśliwe, piękne, spełnione kobiety!!! Nawet jeden mały kroczek w twojej głowie to od razu widać, twoja buzia promienieje! Stajesz się nie tylko atrakcyjna dla siebie, ale i pewniejsza dla całego świata!!! - nawoływała przy reklamie suplementów o jakże dwuznacznej nazwie Be Yourself.