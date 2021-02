Joanna Krupa motywuje się do ściągnięcia pidżamy, przypominając zdjęcie z odważnej sesji (FOTO)

Kalina 46 min. temu zgłoś do moderacji 55 2 Odpowiedz

Ładnie, acz pewnie jakieś filtry wjechały - jak we wszystkich niemal zdjęciach na insta niemal, czy to sławnych czy niesławnych. Natomiast nie wiem tu czemu podobne zdjęcia mają służyć, chociaż akurat pani Joanna nie robi tego w jakiś wulgarny sposób, a przecież specjalizuje się w modelingu, dlatego tu jeszcze zrozumiałe. Natomiast nie rozumiem wstawiania przez zarówno kobiety jak i mężczyzn wulgarnych, epatujących seksualnością zdjęć. Niestety drodzy państwo to powoduje pewne postrzeganie waszej osoby - ściśle ukierunkowane. Trochę refleksji by się przydało, bo pewnego dnia obudzicie się i będziecie zdziwieni, dlaczego ludzie was postrzegają jedynie przez pryzmat wyglądu. Ale się rozpisałam. Pozdrawiam Pudelkowiczów.