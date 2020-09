Joanna Lichocka żąda PRZEPROSIN za billboardy ze swoim niesławnym "gestem"! Twierdzi, że przypisano jej ZŁE INTENCJE

Jak wszyscy zapewne pamiętamy, Joanna Lichocka wylansowała sygnowany jej nazwiskiem "gest" właśnie po wygranym przez PiS głosowaniu w sprawie dofinansowania dla mediów publicznych. Chociaż członkini partii rządzącej zdążyła przeprosić za swoje zachowanie i tłumaczyła, że jedynie "energicznie przesuwała palcem pod okiem" , to niesmak pozostał, a poziom dyskusji w Sejmie kolejny raz sięgnął dna.

Sprawa Joanny Lichockiej. Bartosz Arłukowicz: jesteś z tej ferajny, to wolno ci wszystko

Okazuje się, że samej Lichockiej chyba zrobiło się trochę niezręcznie, bo organizator kampanii, Spontaniczny Sztab Obywatelski, poinformował o otrzymaniu przez jej przedstawicieli przedsądowego wezwania do zapłaty i publikacji przeprosin . Lichocka ma się domagać usunięcia zbiórek, publicznego wpisu w mediach społecznościowych kampanii o tym, że niesłusznie ją oczernili i 40 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz fundacji Rak'n'Roll.

Sami aktywiści twierdzą, że nie mają zamiaru reagować na pismo kontrowersyjnej posłanki. Zaznaczają przy tym, że to ona, a nie aktywiści, powinna przeprosić za niesławny "gest" wobec opozycji .

Wydaje się, że pani poseł Joanna Lichocka zakończyła kilkumiesięczną kwarantannę polityczno-medialną i postanowiła przypomnieć Polakom o swoim przyjacielskim pozdrowieniu. Z przyjemnością jej w tym pomożemy - zadeklarowaliśmy już gotowość do spotkania się w sądzie. Oczywiście, roszczenia posłanki Lichockiej uznajemy za bezpodstawne. To opozycji, pacjentom oddziałów onkologicznych i całemu społeczeństwu należą się z jej strony przeprosiny - odpowiadają i zaznaczają, że ich zdaniem nie doszło do naruszenia dóbr osobistych posłanki.