Joanna Przetakiewicz pojawi się na Paradzie Równości? "Nie mogę zrozumieć braku tolerancji"

Marcia 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Tolerancja to nie akceptacja. Ja toleruje, ale nie akceptuje. I Wy to tez powinniście tolerować. Ale środowiska lewicowe maja to do siebie, ze tolerować czy akceptować można wyłącznie takie same stanowiska jakie reprezentują.