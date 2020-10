Jola Mróz z "Warsaw Shore" urodziła! "Poród był ciężki, ale BYŁO WARTO"

Chociaż trudno w to uwierzyć, to program Warsaw Shore emitowany jest w Polsce nieprzerwanie od 2013 roku. Od początku reality show wzbudzał spore kontrowersje: jego uczestnicy pili, imprezowali, bili się i uprawiali seks przed kamerami, ale jakoś tak wyszło, że z czasem wszyscy się do nich przyzwyczaili. Niektórzy nawet założyli rodziny, całkiem szczęśliwe: Eliza i Trybson: "Nie pasujemy już do "Warsaw Shore". Nie tęsknimy"