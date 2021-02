Jonah Hill beszta media, które opublikowały jego zdjęcia bez koszulki: "Nie odbierzecie mi uśmiechu!"

Potajinoas 11 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Ciagle polskie grazyny miela ozorem na pudelku ze rozenektaka, blanka taka, ze siwiec owaka, ze gwit to juz wogole, kazda skomentuje od gory do dolu, ale wygladu mezczyzn nie mozna skomentowac bo z mezczyzny sie nie wolno smiac nawet jak wazy tyle co samochod osobowy. Ale za to o kobietach mozna wszystko powiedziec. Swoja droga ciekawe jak on wykonuje czynnosci intymne z kobietami z taka tusza. O domninice takie slowa to norma wiec chyba nie macie pretensji