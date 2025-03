Julia Wieniawa o walce z kompleksami: "Ludzie zaczęli pisać: Ma krzywy nos jak klamka od zakrystii"

W zeszłym roku mogliśmy podziwiać spór między Wieniawą i wytwórnią Kayax . Od tego momentu Julia wydaje piosenki na własną rękę. Ostatnio premierę miał jej nowy singiel. Tym razem artystka pochyliła się nad tematem samoakceptacji. Emocji nie brakowało, bowiem ta już naraziła się jednej z modelek plus size .

Julia Wieniawa rozprawia na temat samoakceptacji

Dla mnie ten utwór jest autoterapeutyczny i specjalnie w klipie pokazuje ciało oraz twarz ze strony, z której nigdy nie pokazywałam. Staram się akceptować w pełni. Jest to praca, którą wykonuje się całe życie. Myślę, że teraz jestem w punkcie pełnej akceptacji siebie, zarówno tych wad, jak i zalet. Od trzynastego roku życia byłam na świeczniku. Kiedyś nie miałam kompleksów - wyznała.

Zaczęłam je mieć, dostrzegać, kiedy pierwszy raz pojawiłam się w mediach i ludzie zaczęli pisać: "Ma krzywy nos jak klamka od zakrystii" albo, że usta takie, a nie takie. Niska, mały biust. Non stop mi się coś wytykało, więc pracę nad akceptacją siebie zaczęłam wtedy. Na początku były to tylko kompleksy, potem chęć jakiejś zmiany. A może rzeczywiście powinnam sobie nos zrobić, a może coś tam. Potem zrozumiałam, że i tak nigdy nie dogodzę wszystkim. Jak zrobię nos, to będzie, że mam zrobiony i tak dalej - stwierdziła.