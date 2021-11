Justyna Gradek pokazała, jak wyglądała 7 LAT TEMU. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Ewa 20 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Wszystkie one do siebie podobne. Nie odróżniam jednej od drugiej. Nie mam pojęcia która, to która. To coś takiego jak na przykład nie mam pojęcia która EwelOna, a która to Mała Ania. Są identycznie wyprodukowane Tu tak dokładnie to samo - nieco zaczyna przypominać Siwiec.I doszłam do jeszcze jednego wniosku - Siwiec jest klonem, lecz za chwilę ludzie nie będą wiedzieli czy to ona i czy zdjęcie opisuje właśnie ją. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że wszystkie bez wyjątku w zasadzie niczym innym, jak wzrostem, nie różnią się od Esmeraldy Godlewskiej. Mogą się obgadywać, jedna na drugiej psy wieszać, jedna o drugiej płoty do mediów wypuszczać.....ale łączy je jedno - są identyczne. Tyle wywodu.