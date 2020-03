Kanadyjska aktorka ODMAWIA kwarantanny i bagatelizuje pandemię koronawirusa: "Cenię wolność ponad życie"

kala 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Ma racje. Zarazonych jest 10razy wiecej niz pokazuja statystyki, wiec ten wirus ma nizsza smiertelnosc. Umieraja ludzie starsi (dlatego tyle zgonow we Wloszech i Hiszpanii), chorzy ( z dodatkowymi chorobami) i ze slaba odpornoscia (wykonczenie lekarze po dyzurach we wloszech). Ludzie nie dbaja o higiene, nie potrafia, nie chca. Izolacja wykonczy wiecej osob psychicznie i rozwali gospodarke - doprowadzi do utraty pracy, wzrostu cen jedzenia, hiperinflacji. rzad nie bedzie mial kasy zeby wspomoc obywateli, powinien pomagac sluzba medycznym. takie sa fakty. dajcie innym mozliwosc wyboru, nie przymuszajcie, nie manipulujcie. starsi i chorzy powinni byc odseparowani od spoleczenstwa, reszta powinna w dalszym ciagu napedzac gospodarke. skad wezmiecie pieniadze zeby utrzymac tych bez pracy? myslcie dlugoterminowo. wirusy beda mutowac i beda coraz silniejsze, co roku