Karolina Korwin Piotrowska MASAKRUJE biznesowe praktyki Ewy Chodakowskiej: "To plaga. To wyzysk. TO ZWYKŁE CHAMSTWO"

Śledzę tę aferę, bo sama próbuje policzyć, ile razy dostałam propozycje pracy za darmo. Wiele razy. W ciągu ostatnich 10 lat kilkadziesiąt razy. Tak, nazywano to "barterem", bo słowo to jest zdumiewająco pojemne w naszym kraju. Porównanie walki z wyzyskiem do hejtu i gwałtu? Czy na sali jest lekarz? To plaga. To wyzysk. To zwykłe chamstwo. To żerowanie na innych. Tak jak "darmowe praktyki", "będziesz mieć w CV", "zbudujesz zasięgi", "będzie w portfolio". To praktyka wielu mediów, celebrytów, ale i rak toczący polski rynek pracy - czytamy na oficjalnym profilu dziennikarki.