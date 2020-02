Kasia Stankiewicz odwołuje występy i oskarża organizatora koncertów o "niewywiązanie się z ustaleń finansowych"

W pewnym momencie wokalistka zdecydowała się odejść z zespołu i rozpocząć karierę solową. Jako solistka nie osiągnęła jednak sukcesu, a jej płyty przeszły niemal bez echa. Po latach Kasia zatęskniła za wielką sceną i w 2016 roku wróciła do zespołu.

Kochani, z przykrością muszę Was poinformować, że nie zobaczymy się na wydarzeniach muzycznych w ramach trasy Koncerty Muzyki Filmowej. Powodem jest niedotrzymanie warunków postanowień umowy zawartej między mną a firmą Royal Concert reprezentowaną przez Pana Łukasza Wojtanowskiego, który pomimo wielokrotnych obietnic, nie wywiązał się z zawartych w niej ustaleń finansowych - poinformowała piosenkarka.

Zostało to spowodowane brakiem współpracy Pani Stankiewicz przy przygotowywaniu koncertów, a także ich promocji. Ponieważ sytuacja taka odbijała się niekorzystnie na pozostałych artystach zaangażowanych w realizację projektu, postanowiliśmy, w trosce o utrzymanie projektu jako całości, o rezygnacji ze współpracy z Panią Stankiewicz - napisano na profilu firmy Royal Concert na Facebooku.

I mimo tego, że już zapłaciliśmy firmie wskazanej przez panią Kasię Stankiewicz z góry za dwa koncerty 24.000 PLN netto, chociaż nie doszło jeszcze do żadnego. Zważywszy jednak na postawę Pani Stankiewicz oraz jej brak zaangażowania w realizację projektu, odmówiliśmy zapłaty z góry za całą trasę koncertową, tj. 10 koncertów - czytamy w oświadczeniu.

Kochani, naprawdę wolałabym skupić się na prowadzeniu działalności artystycznej, niż wydawaniu kolejnych oświadczeń (...). Jestem profesjonalistką i takiej postawy oczekuję również od moich współpracowników, nie godzę się tym samym na nieprzestrzeganie zawartych umów. Zapewniam Was, że do chwili rezygnacji ze współpracy z Royal Concert, pozostawałam w gotowości do udziału w koncertach (...) - pisze wokalistka.