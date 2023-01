Katarzyna Skrzynecka nazwała internautkę JĘDZĄ! "Taka gęba bywa zwiędła i pomarszczona od młodości"

Osa 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Pytanie jak pytanie. Słaba odpowiedz Kaski. Sorry im się w tyłkach poprzewracało. Wrzucają przerobione fotki a żal a później histeryzują po ktoś im to wypomina. Większość dorosłych rozumie, że to ściema ale są też dziewczynki które będą za wszelką cenę darzyły do takiego wyglądu zapominając, że to nie Katarzyna, nie Doda, nie Rozennkowa, nie Starakowa,nie Wieniawa czy Kim wyznaczają kanony urody- one mają straszne kompleksy i nie chcą by ich uroda przeminęła. Nie mogą pogodzić się z utratą lat i zainteresowania mediów. Więc kto ma problem???? My mówiący hej ale wy tak nie wyglądacie czy one mówiące że to hejt? Gdzie ten body positive, skoro są ludzie ci się siebie wstydzą.