Katie Price chwali się nowymi ustami. "Największe jakie kiedykolwiek miałam". Ładne?

Chciałam by były większe, grubsze... i uwielbiam to - przyznała.

Operacje Katie Price

Katie przeszła szereg operacji plastycznych, co przyczyniło się do jej rozpoznawalności w show-biznesie. Brytyjska celebrytka wykonała aż 17 operacji powiększenia piersi , co obciążało jej zdrowie fizyczne. Tak intensywna ingerencja w ciało spowodowała, że fani zaczęli wyrażać swoje obawy o jej stan zdrowia. Ponadto, Price poddała się licznym liftingom twarzy, w tym sześciokrotnie poddała się zabiegowi liftingu policzków i czoła.

Pomimo krytyki, celebrytka podkreśla, że jej wygląd jest dla niej niezwykle ważny. Z wielu relacji wynika, że Price dąży do wyglądu zbliżonego do lalki Bratz, co potwierdziła, wykonując zabiegi na ustach i innych fragmentach twarzy. Operacje te są kosztowne i powodujące liczne kontrowersje, jednak jak sama stwierdziła, nie zamierza na tym poprzestać. Jej wizyty u chirurgów kosztowały już ponad pół miliona złotych, a ich efekty celebrytka często dokumentuje w mediach społecznościowych. Dzięki licznym zabiegom, Katie Price zyskała nie tylko nowy wygląd, ale również stała się symbolem ekstremalnego podejścia do operacji plastycznych.