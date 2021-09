Kierowca-adwokat od "TRUMNY NA KÓŁKACH" PRZEPRASZA! "Użyłem niewłaściwych słów"

nienie 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Myślę, że jedyną dopuszczalną reakcją Izby jest doprowadzenie do tego żeby wielki pan mecenas jako następny pojazd musiał kupić sobie coś, co tak uroczo określił "trumną na kółkach". PS "adwokat" to nie zawód, to stan umysłu - właśnie taki, jaki zaprezentował ten pan