Kim Kardashian eksponuje GŁĘBOKI dekolt i naszyjnik z krzyżem. W komentarzach BURZA: "Ściągnij to z szyi, to nie moda"

Miejsce krzyża jest na ścianie, ewentualnie - jako delikatna, subtelna i skromna pamiątka przyjętego sakramentu/prezentu od bliskiej osoby. Nie jestem "nawiedzoną katolką", ale - osobiście - nie podobają mi się tego typu "upiększenia". Im większy krzyż, tym większa wiara w Boga? No, chyba nie. To samo dotyczy innych modowych dodatków (kolczyki, bransoletki, itd.) z tym kształtem; dlaczego, akurat, ten wzór? Szyja/ściana mieszkania nie wystarczy? Przecież Bóg wie, czy Go kochasz, czy nie. A jeśli jesteś niewierzący, to, hm, dlaczego to robisz, skoro wiesz, co oznacza ten symbol i jak bardzo jest ważny w świadomości wielu ludzi?